استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تشكيل المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة أوزباكستان، في بطولة العين الدولية الودية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره أوزباكستان اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العين الدولية بالإمارات.

وشهد تشكيل منتخب مصر استبعاد حارس المرمى محمد الشناوي، بشكل كامل من المباراة وعدم وجوده سواء في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

وجاءت مقاعد بدلاء منتخب مصر في اللقاء كالتالي: "أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد فتوح، خالد صبحي، حسام عبدالمجيد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمود صابر، طاهر محمد، محمود زلاكة وصلاح محسن".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها بالمغرب، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى 21 يناير من العام المقبل 2026.

ويذكر أن بطولة العين الودية الدولية، تقام في الإمارات خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

بينهم سيد عبد الحفيظ.. نجوم الأهلي والزمالك في جنازة محمد صبري

تكريم خاص ودعم مالي.. تحرك من الزمالك تجاه أسرة الراحل محمد صبري