استعاد السيد الغديري لاعب الزمالك السابق وخان شيخون السوري الحالي، ذكرياته مع الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال السيد الغديري، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول مباراة لعبتها مع الزمالك كانت مع كابتن محمد صبري، وهو كان مدربًا لفريق 2003، وكانت ضد الأهلي في الكأس".

واختتم: "عند انتقالي إلى الزمالك، حدثت مشكلة في البطاقة الدولية وما اتسجلتش، وسافرتُ للإمارات، ولم أرد العودة، لكنه عندما تولّى تدريب فريق 2003، كلّمني وقالّي: ارجع وعلى ضمانتي، وملكش دعوة بأي حد، وهخليك تكسر الدنيا.. وبالفعل عدت من أجله".

