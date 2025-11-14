مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

6 10
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

1 0
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

"قالي ارجع وعلى ضمانتي".. لاعب الزمالك السابق يروي موقفًا خاصًا مع محمد صبري

كتب : هند عواد

02:19 م 14/11/2025
استعاد السيد الغديري لاعب الزمالك السابق وخان شيخون السوري الحالي، ذكرياته مع الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال السيد الغديري، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول مباراة لعبتها مع الزمالك كانت مع كابتن محمد صبري، وهو كان مدربًا لفريق 2003، وكانت ضد الأهلي في الكأس".

واختتم: "عند انتقالي إلى الزمالك، حدثت مشكلة في البطاقة الدولية وما اتسجلتش، وسافرتُ للإمارات، ولم أرد العودة، لكنه عندما تولّى تدريب فريق 2003، كلّمني وقالّي: ارجع وعلى ضمانتي، وملكش دعوة بأي حد، وهخليك تكسر الدنيا.. وبالفعل عدت من أجله".

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

