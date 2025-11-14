هدف في القمة ومزاملة أساطير.. قصة أسطورة الزمالك محمد صبري قبل الوفاة

شهد اليوم الجمعة رحيل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، بعد تعرضه لحادث أليم أسفر عن وفاته، ليفجع الوسط الرياضي برحيل أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للفريق الأبيض.

ويُعد صبري أحد أبرز المواهب التي تألقت بقميص الزمالك خلال أواخر التسعينات وأوائل الألفينات، بعدما نجح في حصد 15 بطولة مع الفريق، قبل أن يرسّخ مكانته كأحد أبرز الأجنحة في تاريخ النادي.

مسيرة لاعب استثنائي

وُلد محمد صبري في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، قبل أن يلتحق بقطاع ناشئي الزمالك وهو في الرابعة عشرة من عمره. وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 1993/94، ليبدأ رحلة تألق متواصلة داخل القلعة البيضاء.

وجاءت انطلاقته الحقيقية عندما دفع به الراحل محمود الجوهري في مباراة القمة أمام الأهلي في أكتوبر 1994، ليسجل هدفه الأول مع الفريق في شباك الحارس أحمد شوبير، معلنًا عن ميلاد نجم جديد.

ولعب صبري إلى جوار كوكبة من أساطير الزمالك، من بينهم إسماعيل يوسف وحازم إمام ونادر السيد، إلى جانب أحمد الكأس وأيمن منصور وعفت نصار، وأسهم بفاعلية في كتابة واحدة من أزهى فترات النادي.

إنجازات وبطولات

وخلال عقد كامل داخل الزمالك، توّج صبري بـ15 بطولة، جاءت على النحو التالي:

الدوري المصري: 2

كأس مصر: 2

دوري أبطال أفريقيا: 3

كأس السوبر المصري: 3

كأس الكؤوس الأفريقية: 1

السوبر الأفريقي: 3

الأفروآسيوي: 1

وفي موسم 2003/04، رحل صبري إلى الاتحاد السكندري، قبل أن يعتزل اللعب نهائيًا في موسم 2007/08.

بعد الاعتزال

اتجه صبري للعمل الفني، حيث شغل عدة مناصب داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، إلى جانب تجارب تدريبية أخرى خارج النادي. كما عاد لاحقًا إلى الظهور من خلال عمله الإعلامي بقناة الزمالك.

وخاض صبري 133 مباراة مع الفريق الأول، بمجموع 8730 دقيقة، سجل خلالها 24 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

برحيل محمد صبري، يفقد الزمالك وأحباء الكرة المصرية واحدًا من رموز الجيل الذهبي، ونموذجًا للاعب الموهوب والمخلص داخل المستطيل الأخضر.