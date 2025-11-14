احتفال وفرحة أمير عزمي مجاهد بعد فوزه على السكة الحديد

أول تعليق لعمرو ناصر بعد ترشح هدفه لجائزة بوشكاش

"ينافس على جائزة بوشكاش".. أبرز المعلومات عن عمرو ناصر لاعب نادي الزمالك

احتفل أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق والمدير الفني لفريق مالية كفر الزيات الحالي بعد فوزه أمس الخميس على نظيره السكة الحديد.

ونجح فريق مالية كفر الزيات في تحقيق الفوز على نظيره السكة الحديد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في دوري المحترفين المصري.

ويظهر الفيديو مدى فرحة أمير عزمي بالفوز الصعب على فريق السكة الحديد، وسط لاعبي فريق مالية كفر الزيات.

وبهذا الفوز رفع فريق مالية كفر الزيات نقاطه إلى 18 نقطة ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد السكة الحديد عند 11 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

أقرأ أيضًا:

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك

"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري