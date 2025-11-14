مباريات الأمس
إعلان

شاهد بالفيديو هدف عمرو ناصر المرشح لجائزة بوشكاش

كتب : محمد عبد الهادي

01:17 ص 14/11/2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    عمرو ناصر لاعب فاركو
  • عرض 11 صورة
    لاعب فريق فاركو عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    عمرو ناصر
  • عرض 11 صورة
    عمرو ناصر لاعب فاركو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم "جائزة بوشكاش".

وتواجد هدف اللاعب المصري عمر ناصر الذي سجله بقميص فاركو في شباك الأهلي بالقائمة النهائية كأفضل هدف لعام 2025.

وينافس عمرو ناصر العديد من النجوم العالميين، لحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، ومن بينهم نجم برشلونة لامين يامال، ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى ريال مدريد.

هدف عمرو ناصر في شباك الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلا أن تم اختيار أفضل 11 هدفًا في القائمة النهائية، الذين سجلوا في الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

