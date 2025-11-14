كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل هدف في العالم "جائزة بوشكاش".

وتواجد هدف اللاعب المصري عمر ناصر الذي سجله بقميص فاركو في شباك الأهلي بالقائمة النهائية كأفضل هدف لعام 2025.

وينافس عمرو ناصر العديد من النجوم العالميين، لحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، ومن بينهم نجم برشلونة لامين يامال، ديكلان رايس لاعب أرسنال في مرمى ريال مدريد.

هدف عمرو ناصر في شباك الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلا أن تم اختيار أفضل 11 هدفًا في القائمة النهائية، الذين سجلوا في الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.

