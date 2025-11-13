مباريات الأمس
جميع المباريات

مفاجأة.. إعلامي يكشف نية الزمالك فى تسويق ثلاث محترفين

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 م 13/11/2025
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي
    الزمالك والبنك الأهلي
    شيكو بانزا
    شيكو بانزا
    شيكو بانزا
    معالي
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادى الزمالك يدرس إعارة اللاعب المغربي عبد الحميد معالى في الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل اكتساب الخبرات، والحصول على فرصته ثم تقييمه بعد تلك الفترة وحسم موقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن يسود اتجاه داخل نادى الزمالك لتسويق الأنجولى شيكوبانزا لاعب الفريق بعد فشله في إقناع الجهاز الفني بإمكانياته فضلاً عن الأزمات التي دخل فيها اللاعب مع الأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية.

واختتم، أن هذا هذا الملف يعد من القرارات المطروحة في اجتماع مجلس الزمالك المقبل مع جون إدوارد المدير الرياضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبو الزمالك الزمالك الغندور أخبار الزمالك

