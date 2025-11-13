مفاجأة.. إعلامي يكشف نية الزمالك فى تسويق ثلاث محترفين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادى الزمالك يدرس إعارة اللاعب المغربي عبد الحميد معالى في الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل اكتساب الخبرات، والحصول على فرصته ثم تقييمه بعد تلك الفترة وحسم موقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن يسود اتجاه داخل نادى الزمالك لتسويق الأنجولى شيكوبانزا لاعب الفريق بعد فشله في إقناع الجهاز الفني بإمكانياته فضلاً عن الأزمات التي دخل فيها اللاعب مع الأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية.

واختتم، أن هذا هذا الملف يعد من القرارات المطروحة في اجتماع مجلس الزمالك المقبل مع جون إدوارد المدير الرياضي.