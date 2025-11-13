20 صور من مران منتخب مصر الختامي استعدادا لمواجهة أوزباكستان

أول تعليق من الأهلي على مفاوضات حامد حمدان

اختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أوزباكستان غدا الجمعة، في بطولة كأس العين الدولية الودية.

ويلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب أوزباكستان، غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

وبدأ المران الجماعي لمنتخب مصر الأول، بإجراء اللاعبين لعمليات الإحماء، ثم التدريب على بعض الجمل الفنية، استعدادا لتطبيقها في مباراة الغد.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، قبل نهاية المباراة، لاحتمالية لعب ركلات ترجيح في مباراة الغد أمام أوزباكستان.

ويشارك منتخب مصر الأول في بطولة العين الودية الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

ويلاقي الفائز من مباراة مصر وأوزباكستان غدا الجمعة، في نهائي بطولة العين، منتخب إيران الذي حقق الفوز على كاب فيردي اليوم بركلات الترجيح.

