"رغم اتفاق الزمالك".. شوبير يفجر مفاجأة حول انضمام حامد حمدان للأهلي

كتب : محمد خيري

12:19 م 13/11/2025
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول انضمام الفلسطيني حامد حمدان، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم اتفاق نادي الزمالك على ضم اللاعب.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ما علمته أن حامد حمدان في دماغ الأهلي بالفعل، الأمر عبارة استفسار بعض الوكلاء عن موقف اللاعب قبل تقديم عرض رسمي".

وأكمل: "محمد أيمن عضو مجلس إدارة بتروجيت أكد أن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية لضم اللاعب، بينما الجميع يعلم أن الزمالك قدم عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه في الصيف الماضي لضم حامد حمدان لكن بتروجيت لم يرد، والنادي قدم عرضًا أخر لضم اللاعب في يناير المقبل بـ 20 مليون جنيه لكن بتروجيت طلب رقم أكبر".

وأوضح: "الزمالك وبتروجيت بالفعل اتفقا على عمل عقد ثلاثي مع اللاعب، وهو مجرد اتفاق جنتلمان ولكن حامد حمدان لم يوقع على عقود انتقاله إلى الزمالك، خاصة أن الأبيض لم يرسل أي أموال لإتمام الصفقة حتى الآن".

وشدد: "إدارة نادي بتروجيت لا تمانع تفعيل الاتفاق مع الزمالك بنفس المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، لكن سيكون هناك تغييرًا في طريقة سداد المبلغ".

واختتم تصريحاته: "إذا قدم الأهلي عرضًا رسميًا لضم حامد حمدان، بتروجيت هيرجع للزمالك الأول وسيتم التفاوض معه للوصول إلى أكبر عرض مالي لأن الأولوية ستكون للأبيض بجانب رغبة اللاعب".

