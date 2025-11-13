مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا

"لا زيزو ولا ميزو".. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على ما حدث في نهائي السوبر

أكد محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية في القاهرة، استعداد بلاده الكامل لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشيرًا إلى أن المغرب أنهت جميع الترتيبات التنظيمية لاستقبال المنتخبات والجماهير المشاركة، وعلى رأسها المنتخب المصري.

وقال آيت وعلي، خلال مداخلة في برنامج "نمبر وان" على قناة "cbc"، إن المغرب ترحب بالجمهور المصري الكبير الذي ساند المنتخب المغربي خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن العلاقة بين الشعبين تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

وأوضح السفير المغربي أن بلاده قررت منح تأشيرات مجانية للجماهير المصرية الراغبة في حضور مباريات البطولة، موضحًا أن التسجيل سيكون عبر موقع "يلا"، حيث يحصل المشجع على "Fan ID" يمكنه من الحصول على التأشيرة فورًا بعد حجز تذاكر المباريات.

وأشار إلى أن حجز تذاكر اللقاءات شرط أساسي للحصول على التأشيرة المجانية مؤكدًا أنه لن يُسمح بالحصول على التأشيرة بشكل مجاني دون امتلاك تذاكر رسمية لأي من مباريات البطولة.

كما أوضح أن في كل مدينة تستضيف المباريات ستكون هناك لجنة منظمة خاصة لمتابعة شؤون الجماهير وحل أي أزمات قد تواجههم.

وتحدث السفير عن مدينة أغادير التي ستستضيف مباريات المنتخب المصري، واصفًا إياها بأنها من أجمل مدن الجنوب المغربي، مشيرًا إلى أن الطقس فيها سيكون معتدلًا وربيعيًّا يميل إلى الرطوبة قليلًا.

وأكد آيت وعلي أن السفارة المغربية في القاهرة على تواصل دائم مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة، ومستعدة لتقديم أي دعم أو تسهيلات مطلوبة لضمان مشاركة مميزة للفراعنة وجماهيرهم.

وعن مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، أوضح السفير أنها لا تخضع لنفس نظام التأشيرات المجانية المخصص للجماهير في بطولة أمم إفريقيا، متمنيًا أن تكون المباراة قوية وممتعة بين فريقين كبيرين.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنا من مشجعي الرجاء المغربي، لكنني أحب مشاهدة الأهلي والزمالك، والجمهور المغربي يكن كل تقدير واحترام للجماهير المصرية التي تجمعنا بها علاقة خاصة يسودها الود والاحترام المتبادل".