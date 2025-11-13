لتجنب مفاجآت الكونفدرالية.. قرار جديد من الزمالك حول اللاعبين الأجانب

بدأ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، في تجهيز لاعبيه من أجل المرحلة المقبلة، وافتتاح مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أحمد عبد الرؤوف طالب مدرب الأحمال بإعداد تقرير متكامل حول المعدلات البدنية للاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء، بعد ملاحظته تراجع مستوى اللياقة البدنية خلال المباريات الأخيرة.

ويعمل المدير الفني على ضرورة رفع الحمل التدريبي تدريجيًا لتحسين الجاهزية البدنية للفريق قبل عودة المنافسات المحلية والإفريقية.

كما كلف عبد الرؤوف محلل الأداء بإعداد تقرير فني شامل يتضمن تقييمًا لمستوى جميع لاعبي الزمالك، وخاصة الدوليين والذين لم يشاركوا في بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.