مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

تحذير وتنبيه.. قرار من عبدالرؤوف للاعبي الزمالك رغم الراحة

كتب : مصراوي

06:00 ص 13/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد الرؤوف
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد الرؤوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، في تجهيز لاعبيه من أجل المرحلة المقبلة، وافتتاح مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن أحمد عبد الرؤوف طالب مدرب الأحمال بإعداد تقرير متكامل حول المعدلات البدنية للاعبين، سواء الأساسيين أو البدلاء، بعد ملاحظته تراجع مستوى اللياقة البدنية خلال المباريات الأخيرة.

ويعمل المدير الفني على ضرورة رفع الحمل التدريبي تدريجيًا لتحسين الجاهزية البدنية للفريق قبل عودة المنافسات المحلية والإفريقية.

كما كلف عبد الرؤوف محلل الأداء بإعداد تقرير فني شامل يتضمن تقييمًا لمستوى جميع لاعبي الزمالك، وخاصة الدوليين والذين لم يشاركوا في بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت