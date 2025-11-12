جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة ال 12

أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

كتب – محمد عبد السلام:

تنطلق غدًا الخميس الموافق 13 فبراير منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

واختُتمت الجولة الحادية عشرة بتصدر فريق أبو قير للأسمدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بينما جاء فريق القناة في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متفوقًا على لافيينا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 24 نقطة

2- القناة - 20 نقطة

3- لافيينا - 20 نقطة

4- المنصورة - 19 نقطة

5- بترول أسيوط - 19 نقطة

6- الداخلية - 18 نقطة

7- بروكسي - 18 نقطة

8- المصرية للاتصالات - 18 نقطة

9- مسار - 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات - 15 نقطة

11- الترسانة - 13 نقطة

12- السكة الحديد - 11 نقطة

13- راية الرياضي - 11 نقطة

14- أسوان - 10 نقاط

15- ديروط - 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 7 نقاط

18- بلدية المحلة - 4 نقاط

أقرأ أيضًا:

"عروض سعودية".. شوبير يكشف موقف أليو ديانج داخل الأهلي

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي