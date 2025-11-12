منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان الودية في الإمارات

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته اليومية على استاد العين بالإمارات، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب أوزبكستان، ضمن تحضيرات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".

وشهد المران مشاركة جميع العناصر المنضمة للمعسكر، إذ شارك كل من محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد دونجا، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

وفي المقابل، خاض محمد إسماعيل تدريبات استشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن برنامجه التأهيلي الخاص.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وأوزبكستان يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري على استاد هزاع بن زايد الدولي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.