ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

كتب : محمد عبد الهادي

06:31 م 12/11/2025
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن عقوبات بطولة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي وتوج بها النادي الأهلي.

وشهدت توقيع 3 عقوبات مالية على نادي الزمالك، مقابل عقوبة واحدة لفريق بيراميدز، وتوقيع غرامة مالية على أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي.

وجاءت عقوبات السوبر المصري كالتالي

1- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الأهلي.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام بيراميدز.

3- توقيع غرامة مالية على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

4- إيقاف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده لاعتراضه على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا.

5- توقيع غرامة مالية على احمد السيد مصطفي زيزو قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.

"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت