ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن عقوبات بطولة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي وتوج بها النادي الأهلي.
وشهدت توقيع 3 عقوبات مالية على نادي الزمالك، مقابل عقوبة واحدة لفريق بيراميدز، وتوقيع غرامة مالية على أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي.
وجاءت عقوبات السوبر المصري كالتالي
1- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام الأهلي.
2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير أمام بيراميدز.
3- توقيع غرامة مالية على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.
4- إيقاف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنيه بسبب طرده لاعتراضه على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا.
5- توقيع غرامة مالية على احمد السيد مصطفي زيزو قدرها 50 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج.