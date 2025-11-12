"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، موقف نجم الوسط المالي أليو ديانج، من الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، عبر "أون سبورت إف أم": "الهدف الأساسي للنادي الأهلي في الوقت الحالي، هو تجديد تعاقد أليو ديانج مع الفريق، خاصة في ظل تمسك المدرب الدنماركي ياس تورب باللاعب".

وأضاف: "النادي يبحث عن الطريقة الأفضل للتواصل لاتفاق مع ديانج حاليا لتجديد تعاقده، خاصة في ظل تألقه مع الفريق في الفترة الماضية ومشاركته باستمرار منذ تولي توروب القيادة الفنية للأحمر".

واختتم شوبير تصريحاته: "ديانج يمتلك أكبر من عرض للانضمام للدوري السعودي، خاصة وأن اللاعب قدم فترة مميزة خلال تواجده مع الخلود ولكن المارد الأحمر، يكثف المفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية لحسم أمر تجديد عقده".

وشارك صاحب ال28 عاما مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، في 16 مباراة بمختلف البطولات، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف مع الفريق.

ويذكر أن أليو ديانج، قضى الموسم الماضي 2024-2025، معارا إلى فريق الخلود السعودي، إذ شارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

