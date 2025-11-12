مباريات الأمس
"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي بشأن زيزو

كتب : محمد خيري

03:49 م 12/11/2025
علق الإعلامي خالد الغندور، على بيان الأهلي، الخاص بالدفاع عن لاعبه أحمد سيد زيزو، ضد هجوم جماهير نادي الزمالك ضده في المباراة الماضية بنهائي كأس السوبر المصري.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهم كلام الأهلي في بيانه هو رفضه المساس بحقوق لاعبيه و يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين و استعادة الحقوق الأدبية للاعبه ورد اعتباره ترسيخا للقيم الأخلاقية".

وأضاف: "طبعا ده كلام ينطبق على زيزو و شيكابالا ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وإمام عاشور والحضري وجمال عبد الحميد".

كان النادي الأهلي، أرسل اليوم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها، وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق أحمد السيد زيزو وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري التي جرت فعالياتها يوم الأحد الماضي في دولة الإمارات الشقيقة...

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي زيزو إمام عاشور شكوى الأهلي الغندور

