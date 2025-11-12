فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد تقدمه بشكوى للجنة الانضباط ضد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي، لعدم مصافحته لهشام نصر نائب رئيس الأبيض، خلال توزيع جوائز نهائي السوبر المصري.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك بالأمس قدم شكوى ضد زيزو للجنة الانضباط، واتهمه بتعمّد عدم مصافحة هشام نصر، نائب رئيس النادي، وطالب بتوقيع العقوبة اللازمة طبقًا للائحة".

وأكمل: "لكن سؤالي ببساطة ماذا تقول اللائحة في مثل هذا الموقف؟ .. أنا آسف أن أقول ذلك، لكن علينا العمل بشكل مؤسسي وصحيح، إما أن نلتزم بالقواعد أو لا نتحدث عن تطبيقها من الأساس، أنا سبق ووجّهت اللوم لزيزو على تصرفه".

وأوضح: "يجب أن أكون منصفًا زيزو ذهب وصافح لاعبي الزمالك جميعًا، وصافح الجهاز الفني والإداري عقب النهائي، واحتضن أحمد عبد الرؤوف مدرب الأبيض، هذا الفيديو موجود أمام الجميع، وهذا تصرف محترم من لاعب محترف، فقط وجّهت له اللوم على عدم مصافحته لهشام نصر، لا أكثر".

وأضاف: "ما الذي تنص عليه اللائحة في هذا الشأن؟ هل تنص على الإيقاف؟ أم الغرامة؟ أم ماذا تحديدًا؟ يجب أن نكون واضحين، فاللائحة التي تنظم السلوك والالتزام تنص على احترام المعايير والروح الرياضية، وتنص المادة السادسة منها على فرض العقوبات على من يسيء إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة".

وتابع: "هل ما فعله زيزو يدخل ضمن هذا الإطار؟.. الزمالك طلب في شكواه توقيع العقوبات اللازمة على زيزو طبقًا للائحة، إلا أنني كنت أتصور أن الزمالك سيتحدث عن تصحيح المسار بعد خسارة بطولة السوبر، فخسارة البطولة أمر طبيعي، الزمالك قد يخسر أمام الأهلي أو بيراميدز، كما يمكن لأي فريق أن يخسر، هذه هي كرة القدم، كنت أظن أن الزمالك سيعمل على الإصلاح، لا أن يقدم شكوى".

واردف: "كنت أتوقع أن يصدر النادي بيانًا أو يخرج المتحدث الإعلامي ليقول إن تصرف زيزو لم يكن لائقًا أو لا يتناسب مع روح الرياضة، وهذا حقه، لكن التوجه إلى لجنة الانضباط لمثل هذا الأمر؟ لا أفهم ذلك ومش متخيله، أنا بدوري تحدثت عن زيزو وانتقدته، لكني احترمته، لأنه لاعب خلوق ومحترف، ومن يريد تطبيق اللوائح، فعليه أن يطبقها على الجميع داخل المنظومة على الجماهير أيضًا".

وأكمل: "فحين يخطئ الجمهور يجب أن نواجهه حتى تسود الروح الرياضية ويستقيم العمل، وعلى الزمالك أن ينشغل بالأزمات التي يمر بها النادي، في كرة اليد والسلة وكرة القدم، الجمهور ينتظر ذلك، لكنه لا ينتظر دغدغة المشاعر بشكاوى لا طائل منها، فحتى لو تم تغريم زيزو ألف جنيه أو خمسة آلاف أو مائة ألف أو نصف مليون، ما الفائدة؟ الأفضل أن يعمل مجلس إدارة الزمالك من أجل مصلحة النادي.

وطرح شوبير عدة أسئلة لمجلس الإدارة في حديثه: "هل أحمد عبد الرؤوف سيستمر في تدريب الزمالك أم لا؟ هل سيتمكن النادي من إنهاء مشاكله القانونية مع جروس، وفرجاني ساسي، وجوميز وغيرهم؟ هذه هي الأسئلة الأهم، بدل ما نقول اشتكينا زيزو في لجنة الانضباط".

واختتم تصريحاته: "يا مجلس إدارة الزمالك، انظروا إلى مصلحة النادي أولًا، ركّزوا على القضايا المهمة مثل قضية أرض أكتوبر والطعن القانوني بشأنها، هذه أمور تمس مستقبل الكيان، أما شكوى زيزو فلن تضيف شيئًا".