خبير لوائح يكشف مصير شكوى الزمالك ضد زيزو

كتب : محمد القرش

11:41 م 11/11/2025
    زيزو وهشام نصر (5)
    زيزو وهشام نصر (6)
    زيزو وهشام نصر (3)
    زيزو وهشام نصر (2)
    زيزو وهشام نصر (1)
    بنشرقي يحتفل مع زيزو

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، مصير الشكوى المقدمة من الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، بسبب ما بدر منه خلال مراسم تتويج الفريق بلقب السوبر المصري.

وقال العمايرة في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "لجنة الانضباط ستقوم بالتحقيق في الأخطاء الجسيمة فقط، وعدم المصافحة ليس من الأمور الجسيمة التي يمكن التحقيق فيها".

وأضاف: "لجنة الانضباط لن تنظر في شكوى الزمالك ضد زيزو إلا إذا أكد اتحاد الكرة وجود أزمة بسبب ذلك".

وتابع: "الأقرب هو حفظ الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك، لأن عدم المصافحة لا يُعد إهانة، كما أن أحد لاعبي الزمالك لم يُسَلِّم على وزير الرياضة وبعض الشخصيات المتواجدة في مراسم التتويج".

وأردف: "اللائحة الخاصة بالألفاظ والشتائم في بطولتي كأس مصر والسوبر تنص على عقوبات مالية فقط، في حال وقوع أي تجاوزات من هذا النوع".

وكان الزمالك قد أعلن عن التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

