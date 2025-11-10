مباريات الأمس
الأهلي يغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد الفوز بالسوبر

كتب : محمد القرش

10:43 ص 10/11/2025

لاعبي الأهلي (18)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار دبي منذ قليل في طريقها للعودة إلى القاهرة، عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان ييس توروب، المدير الفني، قد قرر منح الفريق راحة لمدة 5 أيام بعد التتويج بلقب السوبر، فيما انضم اللاعبون الدوليون إلى المنتخبات الوطنية مع بدء الأجندة الدولية لشهر نوفمبر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء أمس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

أول قرار من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

الأهلي يكشف طبيعة إصابة تريزيجيه في السوبر المصري

الأهلي الأهلي والزمالك بعثة الأهلي أخبار الاهلي الأهلي اليوم كأس السوبر السوبر المصري

