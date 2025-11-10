مباريات الأمس
إعلان

قرار عاجل من منتخب مصر باستدعاء ثنائي الأهلي والزمالك.. ما السبب؟

كتب : محمد القرش

12:08 ص 10/11/2025
أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين و صعوبة لحاقهما بالمعسكر. (وفقا للموقع الرسمي للاتحاد)

ويخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد إسماعيل لكشف طبي اليوم الإثنين بمعسكر الفريق بمدينة العين الإماراتية.

وينطلق يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز منهما الفايز من مباراة كاب فيردي و ايران.

منتخب مصر طاهر محمد طاهر محمد إسماعيل دونجا الزمالك الأهلي تريزيجيه

