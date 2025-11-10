قرار عاجل من منتخب مصر باستدعاء ثنائي الأهلي والزمالك.. ما السبب؟

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين و صعوبة لحاقهما بالمعسكر. (وفقا للموقع الرسمي للاتحاد)

ويخضع الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد إسماعيل لكشف طبي اليوم الإثنين بمعسكر الفريق بمدينة العين الإماراتية.

وينطلق يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز منهما الفايز من مباراة كاب فيردي و ايران.

