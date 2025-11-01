مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

11:31 م 01/11/2025

كرونسلاف يورتشيتش

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأحد، على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.

في خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – علي جبر – طارق علاء – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة.

في خط الوسط: عبد الرحمن مجدي – مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمود زلاكة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – بلاتي توريه.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس.

كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري

