حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبو ريدة، على التقدم بالتهنئة للشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاءت تهنئة الاتحاد المصري كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بأصدق التهاني لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير".

واختتم الاتحاد تهنئته: "هذا الصرح الحضاري العالمي الذي يجسد عظمة التاريخ المصري الخالد، ويُبرز مكانة مصر الرائدة بين الأمم. فخورون بماضينا العريق، وماضون بثقة نحو مستقبل يليق باسم مصر".

