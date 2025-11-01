مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

الاتحاد المصري يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : محمد القرش

08:45 م 01/11/2025

المتحف المصري الكبير

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبو ريدة، على التقدم بالتهنئة للشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاءت تهنئة الاتحاد المصري كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بأصدق التهاني لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير".

واختتم الاتحاد تهنئته: "هذا الصرح الحضاري العالمي الذي يجسد عظمة التاريخ المصري الخالد، ويُبرز مكانة مصر الرائدة بين الأمم. فخورون بماضينا العريق، وماضون بثقة نحو مستقبل يليق باسم مصر".

المتحف المصري المتحف المصري الجديد افتتاح المتحف المصري عبد الفتاح السيسي الاتحاد المصري

