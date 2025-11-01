مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

الأهلي يكشف سبب غياب بن رمضان عن مباراة المصري

كتب - محمد عبد السلام:

07:16 م 01/11/2025

محمد علي بن رمضان

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب غياب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح وليد صلاح الدين أن غياب بن رمضان يعود إلى معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، فضّل منح اللاعب راحة كافية لتجنب تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الأحد الموافق 2 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

