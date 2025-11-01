الأهلي يكشف سبب غياب بن رمضان عن مباراة المصري

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب غياب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح وليد صلاح الدين أن غياب بن رمضان يعود إلى معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، فضّل منح اللاعب راحة كافية لتجنب تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء غدا الأحد الموافق 2 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

