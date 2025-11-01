"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق

عقد محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال، اليوم السبت جلسة ودية بأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بمقر النادي.

وأوضح نادي الإسماعيلي عبر بيان صادر عقب الجلسة أن النقاش شهد تعارف المحافظ على أعضاء اللجنة لحين استلام المهمة رسميًا بعد انتهاء بعض الأمور الإدارية خلال الساعات المقبلة، متمنيًا لهم التوفيق في مهمة إنقاذ النادي، مؤكدا ثقته في قدرة المجلس الجديد على العبور بسفينة الإسماعيلي لبر الأمان.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوفير كل أوجه الدعم للمجلس الجديد من خلال كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة النادي في المرحلة المقبلة، حتى يعود لسابق عهده كمنبع للمواهب و مصدر السعادة لجماهيره الوفية التي تستحق أن ترى ناديها في أفضل حال

وحضر الاجتماع إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي، ياسر سعيد وكيل المديرية، محمد مرشدي مدير إدارة الهيئات.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قراراً رسمياً بتشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره كهرباء الإسماعيلية عند 08:00 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 31 بجدول ترتيب الدوري.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

الإسماعيلي يتذيل جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ.

