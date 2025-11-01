روى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، موقفا سابقا عن منزلهم السابق في محافظة أسوان، مشيرا إلى أنه طُرد وعائلته منه، لتعرضهم للنصب.

وقال شيكابالا في حوار عبر برنامج "ضيفي" الذي يقدمه معتز الدمرداش: "يوجد قصة لم أتحدث عنها من قبل، أنا أسكن في منطقة المحمودية في أسوان، لكن قبلها كنت في شارع اسمه العناني، والدي كان "رجل طيب"، وكنا نعيش في منزل إيجار قديم، وندفع مبلغ رمزي، كنا 6 أولاد و 4 بنات ووالدي كان يدفع الإيجار كل شهر".

وأضاف: "جاء محامي إلى والدي وأخبره أنه يجب أن يوقع على ورق معين، والدي كان "غلبان" وقع على هذا الورق وهو تنازل عن المنزل، وخدوا مننا البيت واحنا صغيرين، وبعد ما البيت راح، جارتنا أخذت والدي ووالدتي إلى محافظ أسوان، وأعطنا "شقة" المحمودية، ولكن كان يجب أن يدفع والدي مبلغ 5000 جنيه".

واختتم شيكابالا: "كان يجب أن ندفع 5000 جنيه، وأبويا الله يرحمه لم يكن معه المبلغ، والمحافظ من دفع لنا هذا المبلغ، لهذا حتى الآن مرتبط بتلك "الشقة" ونذهب إليها حتى الآن، لأنه كونت شخصيتي، والدي مثلي الأعلى وكنت أتمنى أن يراني مع الزمالك".

