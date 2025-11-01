مباريات الأمس
بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

كتب : مصطفى الجريتلي

08:00 ص 01/11/2025
اتفق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير الرياضي للنادي جون إدوارد على رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يانيك فيريرا لتراجع النتائج.

وأوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء يوم أمس الجمعة، أن حسين لبيب عقد اجتماعاً مع جون إدوارد فجر أمس بعد التعادل مع البنك الأهلي لحسم مصير المدرب وتوصلا لاتفاق بشأن رحيله إذ يبحثان طريقة دفع الشرطة الجزائي قبل إبلاغ المدير الفني فيريرا بالقرار بصورة رسمية.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك تعادل بهدف لمثله أمام نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

الزمالك تعاقد مع فيريرا قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/26 إذ قاد الفريق في فترة إعداد كان يراها المدرب ليست كافية بحسب تصريحات إعلامية له.

وقاد فيريرا الزمالك بـ 13 مباراة بواقع 11 مباراة ببطولة الدوري ومباراتين بكأس الكونفدرالية والتي حقق بها العلامة الكاملة بواقع فوزين على نظيره ديكيداها الصومالي ليتأهل لدور المجموعات.

ولكن الأمر اختلف على مستوى الدوري إذ فاز بـ 5 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

