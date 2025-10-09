مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

جميع المباريات

"لابد أن يحصل على حقه من الإشادة".. نجم الزمالك الأسبق يعلق على مستوي حسام حسن في التصفيات

كتب : نهي خورشيد

11:06 م 09/10/2025

أيمن يونس

أشاد أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، بالدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يعتبر أحد أبرز رموز المنتخب الوطني.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية:"محمد صلاح هو اسم منتخب مصر، ويمثل الصورة المشرّفة للاعب المصري داخل وخارج الملعب".

عن المدير الفني للفراعنة حسام حسن، قال:"العميد يلعب بأكثر من طريقة وفقاً لطبيعة كل منافس، ويجيد قراءة المباريات بشكل مميز، ومن الضروري أن يحصل على حقه من الإشادة".

وختم حديثه بالتأكيد على أن روح التفاهم بين عناصر المنظومة هي مفتاح نجاح المنتخب في المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

