أشاد أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، بالدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يعتبر أحد أبرز رموز المنتخب الوطني.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية:"محمد صلاح هو اسم منتخب مصر، ويمثل الصورة المشرّفة للاعب المصري داخل وخارج الملعب".

عن المدير الفني للفراعنة حسام حسن، قال:"العميد يلعب بأكثر من طريقة وفقاً لطبيعة كل منافس، ويجيد قراءة المباريات بشكل مميز، ومن الضروري أن يحصل على حقه من الإشادة".

وختم حديثه بالتأكيد على أن روح التفاهم بين عناصر المنظومة هي مفتاح نجاح المنتخب في المرحلة المقبلة.

