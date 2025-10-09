خسر منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان، أمام نظيره المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بالمغرب، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

أهداف مباراة منتخب مصر الثاني والمغرب

وسجل هدفي أسود الأطلس كل من أمين زحزوح في الدقيقة 88، ومحمود بنتايج لاعب الزمالك في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة لصالح أصحاب الأرض.

تشكيل منتخب مصر الثاني في ودية المغرب

وبدأ منتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان اللقاء بتشكيل مكوَّن من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد هاني – أحمد سامي – محمود حمدي الونش – كريم حافظ

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – مصطفى شلبي – مروان حمدي

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني يوم الأحد 12 أكتوبر، في ثاني تجاربه الودية خلال معسكره المقام بالمغرب.

يذكر أن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب، رفض إذاعة المباراة في ظل رغبته في إخفاء طريقة اللعب.

