كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

1 0
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية المغرب

كتب : مصراوي

10:11 م 09/10/2025
    منتخب مصر الثاني (2)
    منتخب مصر الثاني (1)
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني (3)
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني
    عمر جابر من معسكر منتخب مصر الثاني

يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراة ودية أخيرة ضمن تحضيراته لمنافسات بطولة كأس العرب قطر 2025 بعد وديته اليوم الخميس ونظيره المغربي.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

منتخب مصر الثاني من المقرر أن يلتقي نظيره البحريني وديًا خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

"بدون جمهور ولماذا التكتم؟".. صحيفة مغربية تنتقد عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني وبلادها

أول تعليق من فيريرا بعد استمراره مدربًا للزمالك

"بدونه لن أكون أنا".. رونالدو يكشف كيف ساهم علاج شعره في رفع ثقته بنفسه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر الثاني موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين مصر والبحرين

