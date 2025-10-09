يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراة ودية أخيرة ضمن تحضيراته لمنافسات بطولة كأس العرب قطر 2025 بعد وديته اليوم الخميس ونظيره المغربي.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني والبحرين

منتخب مصر الثاني من المقرر أن يلتقي نظيره البحريني وديًا خلال معسكره المقام حاليًا في دولة المغرب يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري.

مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

بطولة كأس العرب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

