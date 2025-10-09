مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 2
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

2 0
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30

القناة

جميع المباريات

"مباريات وأغاني الأهلي".. شاب فلسطيني يحتفل بوقف إطلاق النار بطريقة خاصة (فيديو)

كتب : يوسف محمد سعيد

06:31 م 09/10/2025
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي
    جماهير النادي الأهلي (2)
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي (4)
    النادي الأهلي
    النادي الأهلي

احتفل الشعب الفلسطيني خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في فلسطين بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية في شرم الشيخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات عبر المواقع المختلفة، خلال احتفال الكثير من الشباب الفلسطينيين بوقف إطلاق النار.

وفي أحد الفيديوهات، خطف شاب فلسطيني الأنظار بشكل كبير وبالأخص بين جماهير الكرة المصرية، حيث ظهر وهو يردد هتاف من زمان في دمي حب الأهلي، وكتب: "انتهت الحرب أعطني جدول مباريات الأهلي".

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار في غزة حماس شرم الشيخ النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

أخبار

