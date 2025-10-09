15 صورة من وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على جيبوتي

احتفل الشعب الفلسطيني خلال الساعات القليلة الماضية، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في فلسطين بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية في شرم الشيخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات عبر المواقع المختلفة، خلال احتفال الكثير من الشباب الفلسطينيين بوقف إطلاق النار.

وفي أحد الفيديوهات، خطف شاب فلسطيني الأنظار بشكل كبير وبالأخص بين جماهير الكرة المصرية، حيث ظهر وهو يردد هتاف من زمان في دمي حب الأهلي، وكتب: "انتهت الحرب أعطني جدول مباريات الأهلي".

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره إيجل نوار البورندي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

