بالفيديو.. غناء مصطفى محمد وأحمد عيد بعد تأهل مصر للمونديال

كتب : هند عواد

03:56 م 09/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصطفى محمد (1)
  • عرض 3 صورة
    مصطفى محمد (2)

احتفل ثنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي، بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بالفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0، وتصدر المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر، على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لمصطفى محمد وأحمد عيد، وهما يغنيان "العب يلا"، وعلق: "مواهب جوا وبرا الملعب".

