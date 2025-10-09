بقيادة فيريرا.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ديكاداها

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في الدوري الممتاز، في ظل تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر، أن يقود تدريبات الأبيض اليوم، البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بعد عودته من بلاده أمس الأربعاء.