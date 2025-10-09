مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

بقيادة فيريرا.. الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ديكاداها

كتب : محمد خيري

01:02 م 09/10/2025

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في الدوري الممتاز، في ظل تواجد اللاعبين الدوليين مع المنتخبات الوطنية، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر، أن يقود تدريبات الأبيض اليوم، البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بعد عودته من بلاده أمس الأربعاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك فيريرا بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بشكل مفاجئ بمنتصف تعاملات الخميس
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟