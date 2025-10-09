مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

ماذا قال حسن شحاتة عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟

كتب : مصراوي

12:14 ص 09/10/2025
وجّه الكابتن حسن شحاتة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بدعمه المتواصل للرياضة المصرية والمنتخب الوطني.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "أبارك للرئيس السيسي على التأهل، فدوره ودعمه كانا واضحين في هذا الإنجاز الكبير".

وأضاف: "أهنئ اتحاد الكرة، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولاعبي المنتخب الوطني، بعد الأداء والمجهود الكبير الذي قدموه، حيث نجحوا في رسم الفرحة على وجوه ملايين المصريين".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن شحاتة منتخب مصر مصر كأس العالم مصر وجيبوتي

