كيف تفاعل مدرب الزمالك مع تأهل مصر لكأس العالم؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:48 م 08/10/2025
تفاعل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2026.

وفاز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة على جيبوتي، في اللقاء الذي أقيم بالجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليحسم تأهل للمونديال رسميًا.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على انستجرام، صورة لمنتخب مصر وأرفق بها أغنية "والله وعملوها الرجالة".

لاعب منتخب مصر يغيب رسميًا عن مباراة غينيا المقبلة

أول تعليق من حسام حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

يانيك فيريرا الزمالك فيريرا منتخب مصر كأس العالم مصر وجيبوتي

