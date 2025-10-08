كيف تفاعل مدرب الزمالك مع تأهل مصر لكأس العالم؟

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

تفاعل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2026.

وفاز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة على جيبوتي، في اللقاء الذي أقيم بالجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ليحسم تأهل للمونديال رسميًا.

ونشر فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على انستجرام، صورة لمنتخب مصر وأرفق بها أغنية "والله وعملوها الرجالة".

