كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

كتب : محمد عبد الهادي

08:56 م 08/10/2025
    منتخب مصر (1)_2
    منتخب مصر (2)_4
    منتخب مصر (1)_1
    منتخب مصر (2)_7
    منتخب مصر
    منتخب مصر (1)_4
    منتخب مصر (1)_5
    منتخب مصر (3)
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (4)

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، من حسم التأهل رسميًا لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي.

و تمكن الفراعنة من هزيمة منتخب جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر - 23 نقطة

2- منتخب بوركينا فاسو - 18نقطة

3- منتخب سيراليون - 12 نقطة

4- منتخب غينيا بيساو - 10 نقاط

5- منتخب إثيوبيا - 9 نقاط

6- منتخب جيبوتي - نقطة واحدة

