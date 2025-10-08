بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم
كتب : محمد عبد الهادي
نجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، من حسم التأهل رسميًا لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي.
و تمكن الفراعنة من هزيمة منتخب جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026
1- منتخب مصر - 23 نقطة
2- منتخب بوركينا فاسو - 18نقطة
3- منتخب سيراليون - 12 نقطة
4- منتخب غينيا بيساو - 10 نقاط
5- منتخب إثيوبيا - 9 نقاط
6- منتخب جيبوتي - نقطة واحدة