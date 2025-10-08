بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

"الأول في التاريخ".. حسام حسن يسجل رقما قياسيا مع منتخب مصر

أول تعليق من إبراهيم حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، من حسم التأهل رسميًا لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي.

و تمكن الفراعنة من هزيمة منتخب جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر - 23 نقطة

2- منتخب بوركينا فاسو - 18نقطة

3- منتخب سيراليون - 12 نقطة

4- منتخب غينيا بيساو - 10 نقاط

5- منتخب إثيوبيا - 9 نقاط

6- منتخب جيبوتي - نقطة واحدة