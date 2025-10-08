بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

"الأول في التاريخ".. حسام حسن يسجل رقما قياسيا مع منتخب مصر

في بيان رسمي.. الزمالك يهنئ المنتخب بالتأهل لكأس العالم 2026

أول تعليق من إبراهيم حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

ضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف منتخب مصر وجيبوتي

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ملخص مباراة مصر وجيبوتي:

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8 نفذها تريزيجيه ليحولها محمد صلاح برأسه جانبية لمصطفى محمد الذي أسكنها الشباك ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِ التسلل.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة التالية بعدما وصلته كرة عرضية من زميله أحمد سيد "زيزو" من يمين الملعب أسكنها برأسه في الشباك.

ولم تمر سوى 5 دقائق حتى وصلت كرة لمحمد صلاح من زميله تريزيجيه ليعزز تقدم منتخب مصر بهدف ثانِ.

وأرسل محمد صلاح بالدقيقة 20 كرة بينية في اتجاه محمود حسن "تريزيجيه" ولكن أبعدها دفاع جيبوتي.

وسدد محمد صلاح في الدقيقة 28 كرة قوية ولكنها علت العارضة.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وحاول محمد صلاح في الدقيقة 37 التوغل بالكرة داخل منطقة جزاء جيبوتي ولكن استخلص الدفاع الكرة منه.

وتوقف اللعب في الدقيقة 39 لمشادة كلامية بين لاعبي المنتخبين.

وأرسل زيزو كرة عرضية في الدقيقة 40 من يمين الملعب ولكن أبعدها الدفاع.

وكاد مصطفى محمد يُسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر بعدما وصلته كرة عرضية من زميله محمد صلاح حولها برأسه في المرمى ولكن تصدى لها القائم الأيمن ثم سقطت الكرة أمام إبراهيم عادل الذي سددها قوية ولكن في الدفاع بالدقيقة 44.

وصلت كرة عرضية لمصطفى محمد في الدقيقة 59 ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن ثم أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 60 أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء جديدة ضد لاعب المنتخب مروان عطية.

ودفع المدير الفني للمنتخب حسام حسن في الدقيقة 61 باللاعب مصطفى شوبير بدلاً من محمد الشناوي.

وسدد محمود حسن "تريزيجيه" كرة قوية في الدقيقة 64 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد لاعب المنتخب مروان عطية كرة في الدقيقة 74 كرة قوية ولكن تصدى لها الدفاع.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 75 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

ودفع حسام حسن في الدقيقة 78 باللاعب محمود صابر بدلاً من أحمد سيد "زيزو".

وتصدى دفاع منتخب جيبوتي في الدقيقة 81 لتسديدة قوية من محمود حسن "تريزيجيه".

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في الدقيقة التالية بعدما وصلته كرة طولية من زميله مروان عطية أرسلها بطريقة رائعة من أعلى حارس مرمى جيبوتي.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب جيبوتي المباراة أمام مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عمر.

خط الدفاع: إسمان سعيد، بوهي توكبا هوجو، عبدي أبو بكر، فارادا علي يوسف.

خط الوسط: بيلها إدريس، حسين وارساما، ضاهر عمر محمد.

خط الهجوم: عمر أحمد يوسف، محمد أمير، وايس موسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: سعيد يوسف، جويدي فتحي، أدين إبراهيم، إسماعيل يوسف، كاري محمد علي، عثمان أحمد زكريا، علمي عبد الله يوسف، محمد إبراهيم إدريس، أوالي أدين، فرح عبد الشكور.