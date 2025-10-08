مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"أيه لازمة خروج أحمد سليمان؟".. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

03:29 م 08/10/2025

طارق يحيى

كتب- محمد خيري:

انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بعد قرار إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، واستبعاد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "وضع حزين للأسف لكن الكل لازم يقف وراء الزمالك، ولازم الكل يتحد وبلاش صراعات لأن ده بيهد مش بيبني".

وأضاف: "أنا بتكلم أننا لازم نترفع عن الصراعات دي سواء برا ولا جوا المجلس .. ليه الكلام ده، ليه إمبارح نشوف بيان عن المكتب التنفيذي وخروج كابتن أحمد سليمان منه .. هو ده وقت خلافات".

وأكمل: "لازم الزمالك يدور على بدائل لحل الأزمة المالية بدل ما يفضل مستني حل أزمة أرض اكتوبر لانها ممكن تطول".

وأوضح: "لسه عند كلامي أن الزمالك هياخد الدوري هذا الموسم، بس لازم لعيبة الزمالك تقدر قيمة الفريق والمنافسة لأننا ضيعنا نقاط سهلة جدا كان زمانك قاعد متصدر وبراحتك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق يحيى أحمد سليمان مجلس الزمالك

