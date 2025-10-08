"أيه لازمة خروج أحمد سليمان؟".. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك

كتب- محمد خيري:

انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بعد قرار إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، واستبعاد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "وضع حزين للأسف لكن الكل لازم يقف وراء الزمالك، ولازم الكل يتحد وبلاش صراعات لأن ده بيهد مش بيبني".

وأضاف: "أنا بتكلم أننا لازم نترفع عن الصراعات دي سواء برا ولا جوا المجلس .. ليه الكلام ده، ليه إمبارح نشوف بيان عن المكتب التنفيذي وخروج كابتن أحمد سليمان منه .. هو ده وقت خلافات".

وأكمل: "لازم الزمالك يدور على بدائل لحل الأزمة المالية بدل ما يفضل مستني حل أزمة أرض اكتوبر لانها ممكن تطول".

وأوضح: "لسه عند كلامي أن الزمالك هياخد الدوري هذا الموسم، بس لازم لعيبة الزمالك تقدر قيمة الفريق والمنافسة لأننا ضيعنا نقاط سهلة جدا كان زمانك قاعد متصدر وبراحتك".