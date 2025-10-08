مدافع منتخب مصر السابق: "تأهل حسام حسن لكأس العالم إنجاز لجيلنا"

"قال لي هتلعب أساسي قبلها بـ6 شهور".. هشام يكن يروي لمصراوي موقفًا مع الجوهري

تحدث هشام يكن، مدافع منتخب مصر والزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفراعنة وجيبوتي مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أمامنا فرصة كبيرة لصعود مصر، وسيكون الأمر إنجازًا لجيل 90، فحسام حسن أمامه فرصة للتأهل كلاعب ومدرب".