مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

1 0
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

مدافع منتخب مصر السابق: "تأهل حسام حسن لكأس العالم إنجاز لجيلنا"

كتب : هند عواد

03:24 م 08/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث هشام يكن، مدافع منتخب مصر والزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفراعنة وجيبوتي مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "أمامنا فرصة كبيرة لصعود مصر، وسيكون الأمر إنجازًا لجيل 90، فحسام حسن أمامه فرصة للتأهل كلاعب ومدرب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر مصر وجيبوتي هشام يكن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل