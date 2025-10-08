رفقة عضو الزمالك.. علاء وجمال مبارك يزوران حسن شحاتة

"قال لي هتلعب أساسي قبلها بـ6 شهور".. هشام يكن يروي لمصراوي موقفًا مع الجوهري

زار علاء وجمال، نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة قد كشف في وقت سابق، عن استعداد والده لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ونشر علاء مبارك صورة له مع الكابتن حسن شحاتة من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "سعدنا بالأمس بزيارة الكابتن حسن شحاتة، شخصية جميلة مهذبة محترمة، وعلامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وذكريات جميلة تذكرناها معه. له منا الدعاء بالشفاء إن شاء الله".

وظهر في الصور التي نشرها علاء مبارك، أسرة حسن شحاتة ونجله كريم، إضافة إلى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك.

