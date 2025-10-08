مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

رفقة عضو الزمالك.. علاء وجمال مبارك يزوران حسن شحاتة

كتب : هند عواد

01:04 م 08/10/2025
    علاء وجمال مبارك يزوران حسن شحاتة.
    حسن شحاتة

زار علاء وجمال، نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة قد كشف في وقت سابق، عن استعداد والده لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ونشر علاء مبارك صورة له مع الكابتن حسن شحاتة من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "سعدنا بالأمس بزيارة الكابتن حسن شحاتة، شخصية جميلة مهذبة محترمة، وعلامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وذكريات جميلة تذكرناها معه. له منا الدعاء بالشفاء إن شاء الله".

وظهر في الصور التي نشرها علاء مبارك، أسرة حسن شحاتة ونجله كريم، إضافة إلى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك.

