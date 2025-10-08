رد عاجل من اتحاد الكرة حول إعادة ملابس منتخب أسامة نبيه بعد وداع المونديال

يستعد المنتخب الوطني المصري، لخوض مواجهة هامة اليوم الأربعاء، لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026، في مواجهة نظيره جيبوتي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، لعدم استيفاء ملاعب جيبوتي لشروط الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وذلك ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

يتصدر منتخب مصر، ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال، برصيد 20 نقطة من أول 8 مباريات، ويحتاج لنقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم التأهل مباشرة للنهائيات.

وتعادل منتخب مصر في الجولة الماضية أمام بوركينا فاسو، سلبيا دون أهداف، على ملعب الأخير، وفي حال تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم سيتأهل بشكل رسمي للمونديال.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجيبوتي

وتقرر أن يتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات مونديال 2026 عبر قناة "أون سبورت 1"، المجانية مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.