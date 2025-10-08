لاعب باريس سان جيرمان السابق.. من هو قائد فريق G الذي يرأسه شيكابالا؟

حقق فريق G الناشط في القسم الثاني ب، برئاسة محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، إنجازا تاريخيا بالفوز على الترسانة والتأهل إلى دور الـ64 من كأس مصر.

ويقود فريق G من خارج الملعب، لاعب الزمالك السابق إبراهيم سابق، بينما يرتدي شارة القيادة داخل الملعب لاعب باريس سان جيرمان السابق عبدالله ياسين.

عبدالله ياسين صاحب الـ31 عاما، مصري الأصل فرنسي الجنسية، بدأ مسيرته في ناشئي باريس سان جيرمان، وفي موسم 2011-12 لعب للفريق الثاني لباريس "الرديف".

وانتقل عبدالله ياسين بعدها إلى الدوري الإيطالي ولعب لعدة أندية، قبل العودة إلى فرنسا، عبر بوابة لوريان ب ثم باريس سان جيرمان.

وفي موسم 2019-2020، انتقل إلى المقاولون العرب ثم مودرن سبورت، وخاض تجربة في الدوري اللبناني، قبل العودة إلى مصر مرة أخرى ضمن صفوف G "نيو جبزة" سابقا.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، ارتدى عبدالله ياسين قميص منتخب فرنسا في الفئات العمرية 16 و17 و18 و20 عاما، وذلك في 36 مباراة، وسجل 21 هدفا.