"بتعليمات رئيس الدول".. زيارة خاصة من سفير الإمارات لحسن شحاتة بالمستشفى

كتب : يوسف محمد سعيد

09:40 م 07/10/2025

حسن شحاتة

كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود زيارة السفير الإماراتي بمصر حمد الزعابي اليوم الثلاثاء، لحسن شحاتة أسطورة كرة القدم المصرية، للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ونشر سليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له خلال تواجده في المستشفى مع شحاتة وكتب: "أوفد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، معالي السفير حمد الزعابي سفير الإمارات بمصر، لزيارة الكابتن حسن شحاته للاطمئنان على صحته".

وكان شحاتة تعرض لأزمة صحية، خلال الساعات الماضية وآلام شديدة في المعدة، نقل على إثرها إلى المستشفى أمس الإثنين الموافق 6 أكتوبر.

والجدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان قد حرص على زيارة المعلم أمس الإثنين في المستشفى للاطمئنان على صحته.

