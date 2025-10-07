مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
15:30

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
15:30

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30

بالم هيلز

"لن نتأثر".. المريخ السوداني يعلن مشاركته ببطولتين دوري في الموسم الحالي.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:50 م 07/10/2025

المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني مشاركته في بطولتي دوري لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجاري 2025/26.

وأوضح نادي المريخ، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، تلقيه نسخة من الخطاب الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم لنظيره الليبي يفيد بالموافقة على مشاركة فريقه بمنافسات الدوري الليبي بالموسم الجاري.

وأتم نادي المريخ بيانه بالتشديد على أن ذلك لن يؤثر على مشاركة فريقه بالدوري السوداني الممتاز المزمع إقامته في شهر يناير المقبل.

وكان نادي المريخ قد شارك الموسم الماضي 2025/2024 بالدوري الموريتاني الممتاز نظرًا للأحداث في بلاده.

المريخ السوداني الدوري الليبي الممتاز الدوري السوداني

