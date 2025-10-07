أعلن نادي المريخ السوداني مشاركته في بطولتي دوري لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجاري 2025/26.

وأوضح نادي المريخ، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، تلقيه نسخة من الخطاب الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم لنظيره الليبي يفيد بالموافقة على مشاركة فريقه بمنافسات الدوري الليبي بالموسم الجاري.

وأتم نادي المريخ بيانه بالتشديد على أن ذلك لن يؤثر على مشاركة فريقه بالدوري السوداني الممتاز المزمع إقامته في شهر يناير المقبل.

وكان نادي المريخ قد شارك الموسم الماضي 2025/2024 بالدوري الموريتاني الممتاز نظرًا للأحداث في بلاده.

اقرأ أيضًا:

"قابله بالصدفة".. كيف استقبل ابن سيد عبدالحفيظ مسؤول الأهلي السابق بأحد المطاعم الشهيرة؟

"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية

"انقذوا الزمالك الموضوع خطير جدا".. مهيب يستغيث ويطلق تصريحات نارية