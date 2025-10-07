"قد نصعد بدون فوز".. سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم 2026

سامي الشيشيني لمصراوي: سحب أرض الزمالك أثر على اللاعبين.. وفيريرا يحب ويكره

يحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم غد الأربعاء ضيفًا على نظيره جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقاط بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026:

1) التعادل

تعادل منتخب مصر مع نظيره الجيبوتي يرفع رصيد الفريق الوطني إلى النقطة 21 ومن هنا يمتلك فرصة للتأهل حتى وإن خسر في مباراة غينيا بيساو بالجولة الأخيرة.

- إذ تعادل منتخب بوركينا فاسو أو خسر في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين له فلن يصل إلى النقطة 21 ومن ثمّ تأهل منتخب مصر

- إذا فاز منتخب بوركينا فاسو بالمباراتين سيصل إلى النقطة 21 وهنا سيتم الاحتكام إلى: فارق الأهداف ثم المواجهات المباشرة.

وكذلك إذا تعادل في المباراتين المقبلتين إذ أن أقصى معدل نقاط قد يصله منتخب بوركينا فاسو 21 نقطة.

2) فوز منتخب مصر بمباراة

فوز منتخب مصر بمباراة جيبوتي أو غينيا الاستوائية فقط يجعله يصل إلى النقطة 23 ومن ثمّ التأهل مباشرة دون النظر إلى نتائج منتخب بوركينا فاسو.

3) الخسارة

الخسارة في مباراتين تجعل رصيد منتخب مصر يتوقف عند 20 نقطة ومن ثمّ يحتاج لتعادل أو خسارة منتخب بوركينا فاسو لمباراة.

