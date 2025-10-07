أسبوع الأزمات في الزمالك.. تعثر جديد.. شكوى لفيفا.. ومستحقات متأخرة

لا يمر فريق الكرة بنادي الزمالك بأفضل فترات منذ خسارته بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي يوم 29 سبتمبر الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

وشهد الأسبوع الماضي أزمات متنوعة تمحورت حول الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك.

1) تعثر جديد

لم تكن هزيمة الزمالك أمام الأهلي هي التعثر الوحيد للفريق الذي سيدفع اللاعبون لبذل الجهد لعودة لطريق الانتصارات إذ لم يحافظ الفريق على تقدمه بهدف أمام غزل المحلة وسقط في فخ التعادل بهدف لمثله ليخسر صدارة جدول الترتيب.

2) شكوى لفيفا

كشف يوسف مسعد وكيل المحترف المغربي بصفوف الزمالك، محمود بنتايج عن أزمة جديدة ستواجه القلعة البيضاء لدى فيفا.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "أعتقد أن نادي سانت إيتيان قد رفع بالفعل شكوى إلى فيفا ضد الزمالك بسب مستحقاته المتأخرة بخصوص صفقة بنتايج".

وكان مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن وكيل بنتايج أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك بمهلة 10 أيام لسداد المستحقات المالية الخاصة بموكله قبل التقدم بشكوى.

3) مستحقات اللاعبين

أصبحت مستحقات لاعبي الفريق الأول صداعًا في رأس جون إدوارد المدير الرياضي الذي لم يجد حلاً وتوقيًا محددًا عند رجوعه لمجلس إدارة ناديه ما جعل بعض اللاعبين يهددون بالرحيل مثل محمود بنتايج .

اقرأ أيضًا:

"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية

هل أصبح وجه السعد على فريقه؟.. 3 لقطات لشيكابالا مع ناديه الجديد (صور)

"مستشهدا بخطاب السادات".. الرمادي يناشد لإنقاذ نادي الزمالك والتدخل سريعا