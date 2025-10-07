لتصحيح المسار.. مجلس الزمالك يجهز مفاجأة لـ فيريرا بعد وصوله للقاهرة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تجديد الثقة مرة أخرى في البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وعقد حسين لبيب رئيس النادي ومعه هشام نصر نائب رئيس النادي، جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق خلال الساعات الماضية لمناقشة رحيل فيريرا.

وأخطر حسين لبيب جون إدوارد، برغبة المجلس بالإجماع على رحيل فيريرا، نظرا للنتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الحالية، ولكن المدير الرياضي تمسك باستمرار المدير الفني البلجيكي دعما للاستقرار.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن مسؤولو نادي الزمالك يفكر في تعيين مدرب عام جديد ضمن الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وابتعاده عن صدارة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر، أنه سيتم مناقشة المقترح مع جون إدوارد المدير الرياضي خلال الساعات المقبلة لاتخاذ القرار النهائي، خاصة وأن هناك إصرار من المجلس على تواجد مدرب عام من أبناء النادي لديه خبرة كبيرة في مجال التدريب.

واختتم المصدر، أن هناك عددا من الأسماء المرشحة من جانب مجلس الزمالك للتواجد في منصب المدرب العام ومهم محمود فتح الله وسامي الشيشيني وأحمد سمير.