مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
15:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

زد

- -
15:30

رع

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
15:30

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

رد رسمي عاجل من الزمالك على رحيل جون إدوارد

كتب ـ محمد خيري:

12:25 ص 07/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 6 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف نادي الزمالك حقيقة وجود نيه لديه لإنهاء تجربة جون إدوارد كمدير رياضي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

وشدد المجلس، عبر البيان ذاته، على أنه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وأتم المجلس بيانه بالتشديد على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي:"يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات".

اقرأ أيضًا:
"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى

قرار صادم من مجلس إدارة الزمالك للجماهير

رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد الزمالك مجلس إدارة الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان