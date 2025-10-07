رد رسمي عاجل من الزمالك على رحيل جون إدوارد

حسام حسن يقترب من إعادة ذكرى مرّ عليها قرابة 25 عامًا

كشف نادي الزمالك حقيقة وجود نيه لديه لإنهاء تجربة جون إدوارد كمدير رياضي كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

وشدد المجلس، عبر البيان ذاته، على أنه لن يتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وأتم المجلس بيانه بالتشديد على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي:"يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات".

اقرأ أيضًا:

"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى





قرار صادم من مجلس إدارة الزمالك للجماهير





رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج



