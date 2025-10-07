مباريات الأمس
"هو من طلب".. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة محمود الخطيب لوالده بالمستشفى

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

12:20 ص 07/10/2025
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (5)
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (6)
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (4)
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (3)
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (1)

كشف كريم حسن شحاتة كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لوالده في المستشفى.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات لقناة الأهلي مساء الإثنين:"حسن شحاتة قالي كلم محمود الخطيب واحشني جدًا عاوز أباركله على نجاحه في الانتخابات والخطيب كان يتواصل معي في الأيام الأولى من مرض والدي ليطمئن عليه ولما اتكلموا اتفقوا على زيارة في المستشفى".

وأتم كريم تصريحاته بالإشارة إلى أنه تلقى رد فعل إيجابي بعدما نشر الصور التي جمعت والده ومحمود الخطيب في المستشفى.

وكان محمود الخطيب قد حرص على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى، لمزيد من التفاصيل ومشاهدة صور الزيارة.. اضغط هنا

