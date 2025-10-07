حسام حسن يقترب من إعادة ذكرى مرّ عليها قرابة 25 عامًا

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

كشف كريم حسن شحاتة كواليس زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لوالده في المستشفى.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات لقناة الأهلي مساء الإثنين:"حسن شحاتة قالي كلم محمود الخطيب واحشني جدًا عاوز أباركله على نجاحه في الانتخابات والخطيب كان يتواصل معي في الأيام الأولى من مرض والدي ليطمئن عليه ولما اتكلموا اتفقوا على زيارة في المستشفى".

وأتم كريم تصريحاته بالإشارة إلى أنه تلقى رد فعل إيجابي بعدما نشر الصور التي جمعت والده ومحمود الخطيب في المستشفى.

وكان محمود الخطيب قد حرص على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى، لمزيد من التفاصيل ومشاهدة صور الزيارة.. اضغط هنا

