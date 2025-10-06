رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج

"شيكابالا رئيس النادي".. أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن أول تحرك من جانبهم بعد الإنذار الذي وصلهم من يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف القلعة البيضاءء محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية.

شكوى وكيل بنتايج ضد الزمالك

وكان وكيل بنتايج أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك بمهلة 10 أيام لسداد المستحقات المالية الخاصة بموكله قبل التقدم بشكوى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن مسؤولي الزمالك لم يردوا مباشرة على وكيل بنتايج بل يعملون خلال الفترة الجارية على تدبير المستحقات المالية الخاصة باللاعب وموكله لسدادها.

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

