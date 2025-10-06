مباريات الأمس
رئيس إنبي: دوري الـ21 كان اضطرارياً.. والهبوط قائم

كتب : محمد خيري

04:18 م 06/10/2025

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن رابطة الأندية لن تقوم بإلغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم، على الرغم من تراجع نتائج الأندية الشعبية في الدوري الممتاز.

وقال "الشريعي" في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "كنا مجبرين على دوري الـ 21 فريق من رابطة الأندية ولكن الظروف أجبرتنا على حدوث ذلك".

وأضاف: "حتى الآن الأمور تسير على مايرام في الدوري الممتاز ولكن أتوقع حدوث أزمات في الفترة المقبلة بسبب عدد الأندية، ولا أعتقد أنه سيتم إلغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم".

وواصل: "راض عن أداء إنبي في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب التجربة الشابة، بالإضافة إلى حدوث بعض الأزمات التي أتمنى ألا تؤثر على الفريق".

وتابع: "إنبي أكثر منظومة ناجحة في الناشئين والمواهب، ولكن منتخبات الناشئين والشباب لم يستفيد بالتجربة الناجحة، في قطاعات الناشئين ومستقبل منتخب مصر خلال السنوات المقبلة سيكون من نادي إنبي".

أيمن الشريعي إنبي رئيس نادي إنبي الدوري المصري

