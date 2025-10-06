"تريم طلب مبلغ خيالي".. شوبير يكشف تطورات المدرب الجديد للأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، في ملف المدير الفني الأجنبي، المحتمل لتولي تدريب الفريق الأول للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "هناك العديد من الأحاديث حول ملف المدير الفني الجديد في النادي الأهلي، لكن الأهلي لم يصل إلى أي اتفاق مع أي مدرب حتى تلك اللحظة".

وأضاف: "من الوارد تأجيل الملف لما بعد توقف نوفمبر المقبل، الأرقام بعيدة جدًا بين النادي الأهلي وفاتح تريم، المدرب طلب رقم صعب للغاية قد يصل إلى 5 أو 6 مليون دولار".

وأوضح: "أما كيروش لن يتحدث مع الأهلي إلا بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2026 لأنه يركز عليها بشكل كبير".

واختتم تصريحاته: "بخصوص البرتغالي روي فيتوريا فهو يرغب في الحصول على راحة بعد رحيله عن فريقه اليوناني".